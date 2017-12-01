Филарет назвал обманом сообщение, что на соборе РПЦ было решено перенести центр УПЦ МП в Киев

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал неправдивым сообщение, что на Архиерейском соборе РПЦ было решено перенести центр Украинской православной церкви Московского патриархата в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Обращаю ваше внимание на те постановления собора, которые касаются УПЦ МП. Там есть один пункт, который имеет важное значение - что центром этой церкви является не Москва, а Киев. Так вот, пусть все знают, что это неправда. Это очередной обман не только епископата Украинской церкви и верующих, а вообще общественности. Никакого центра этой церкви в Киеве нет, он находится в Москве. Где сидит от патриарха Кирилла митрополит Онуфрий - в Киеве или в Москве? Если центр в Киеве, то почему он сидит в Москве? А если центр здесь, почему Москва назначает комиссию для переговоров с Киевским патриархатом в Москве, а не в Киеве?», - спросил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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По словам патриарха Филарета, изменения в устав УПЦ МП с якобы переносом центра в Киев призваны также ввести в заблуждение украинский парламент, который сейчас обсуждает законопроект о свободе совести, где есть статья о церкви на территории страны-агрессора.

«Так вот, они боятся, чтобы на эту (УПЦ МП - УНИАН) церковь не пало пятно, что это церковь страны-агрессора. Они теперь сказали, что не в Москве центр, а в Киеве, чтобы этот закон не принимали. Но мы будем настаивать, чтобы этот закон всё же приняли», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) (№4128) и об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором (№4511).