В здании Никопольского суда, где произошли взрывы, не работала рамка-металлоискатель

В здании Никопольского горрайонного суда, где 30 ноября произошел инцидент с взрывами, была рамка-металлоискатель, однако она несколько лет не работала. Информацию об этом радио Свобода подтвердили в суде.

Читайте такжеКровавый взрыв в суде в Никополе: трое пострадавших в тяжелом состоянииКак рассказала судья-спикер Никопольского суда Анжелика Багрова, посетители, которые приходят в здание суда, проходят только проверку документов на входе.

«Металлическая рамка-металлоискатель нам была завезена в 2010 году, проработала она месяц. На наши обращения ее никто не отремонтировал и на сегодня она просто есть в помещении суда и не работает, то есть ее фактически нет. На входе у нас сидит сотрудник полиции и проверяет паспортные данные и повестки – к какому судье человек идет. И все. Не обеспечен у нас никакой осмотр – ни металлоискателем, ничем. Это все должно быть, должна быть охрана, ведь это – безопасность участников процессов, посетителей, работников суда», – сказала Багрова.

По сообщению судьи-спикера, сегодня Никопольский суд работает в штатном режиме, кроме зала, где произошел инцидент, – он закрыт и опечатан полицией.

Как проинформировала Анжелика Багрова, сотрудница суда, пострадавшая от взрыва, сегодня, 1 декабря, вышла на работу, у нее диагностировали контузию и черепно-мозговую травму, однако самочувствие удовлетворительное.

В то же время в Главном управлении полиции Днепропетровской области сообщили, что мужчина, который совершил взрывы в зале суда, проходил поверхностный досмотр сотрудником полиции, который ничего не обнаружил. Насчет проверки с помощью рамки-металлоискателя в полиции подтвердили: такая проверка не осуществлялось.

Как сообщал УНИАН, в четверг около 11.20 от взрывов в Никопольском горрайонном суде погиб один человек. Как рассказали в областной полиции, это произошло в зале суда во время слушания дела об убийстве, совершенном в конце 2015 года, отец одного из потерпевших привел в действие две гранаты. В результате сам мужчина погиб на месте. Еще один человек – один из подсудимых – умер в больнице. По данным полиции, кроме того, в результате инцидента пострадали 9 человек, в том числе двое подсудимых, двое конвоиров и работница суда.