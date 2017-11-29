В Одессу прибыл ракетный эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс" (видео)

В Одессу сегодня с дружеским визитом прибыл ракетный эсминец Военно-морских сил США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95).

Как передает корреспондент УНИАН, утром корабль ошвартовался у причала №16 пассажирского комплекса Одесского морского торгового порта.

Как сообщили в порту, прибытие корабля и его швартовка планировались на утро 28 ноября. Однако свои коррективы внесла погода: сильный восточный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду и, как результат, шторм. Все это сделало невозможным безопасный заход в гавань и выполнение швартовных операций. Отмечается, что при таких метеоусловиях высадка лоцмана на борт корабля крайне затруднена.

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«Сегодня все эти операции прошли в штатном режиме», - сообщили в порту.

«Джеймс Вильямс» назван в честь James Eliott Williams (1930–1999), старшины 1-го класса, награжденного медалью Почета США. Корабль относится к типу эсминцев «Арли Берк» (Arleigh Burke). На вооружении кораблей такого типа – две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминца – более 330 человек. Полное водоизмещение — свыше 9,6 тыс. тонн, длина – 155 м, ширина – 20 м, осадка – 9,4 м. Четыре газовые турбины мощностью 108 тыс. лошадиных сил придают кораблю скорость до 32 узлов.

Последним американским военным кораблем, который заходил в Черное море в текущем году, был ракетный эсминец «Портер» (USS Porter DDG-78). Он находился в его акватории с 18 августа по 1 сентября.