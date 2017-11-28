В Кропивницком детсады, школы и многоэтажки отключили от отопления

В Кропивницком замерзают без отопления более 100 домов, 2 детсада, а также несколько школ и училищ. Акционерное общество "Кировоградгаз" ежедневно отключает от топлива по котельной, потому что тепловики и городские власти задолжали за потребленный ранее газ. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего в городе отключили уже 7 котельных, в школах и техникумах учащиеся учатся за партами в куртках и шапках, потому что температура в помещениях едва достигает 10 градусов. "Вот батареи у нас уже два дня холодные. Дети одетые в классах сидят. Ну, сокращены часы сейчас, до 12:20 занимаемся", - рассказал завхоз ПТУ №9 Анатолий Товстоган.

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Работники котельных тем временем с ужасом ждут морозов. "Если сильный мороз, то позамерзает вода в трубах. Полопаются", - говорят они.

Недовольные жители города пришли под газовое предприятие, чтобы выяснить, когда тепло вернется в их дома. На входе горожан встретили люди в касках, бронежилетах и без опознавательных знаков. Несмотря на блокирование помещения, жители решили прорываться внутрь. Свои претензии они высказали руководителю акционерного общества Александру Гладкому. Но тот считает отключение котельных законным. "Предприятия, которые не имеют подтвержденных объемов газа, должны быть отключены от системы", - говорит он.

В городском совете считают действия газовиков шантажом и убеждают, что долги перед ними находятся в процессе реструктуризации, а гарантийные соглашения вскоре подпишут. Оставлять же город без тепла незаконно, отмечает заместитель городского головы Виктор Кухаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре 800 студентов вышли протестовать из-за холодных аудиторий.