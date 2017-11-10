В Днепре 800 студентов вышли протестовать из-за холодных аудиторий (видео)

В Днепре около 800 студентов университета таможенного дела пикетировали местную газоснабжающую компанию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Студенты жалуются на то, что замерзли в холодных аудиториях, потому что газовики все никак не подадут в котельную газ. Требовать тепла пришли вместе с барабанами флагами и горячим чаем.

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С приходом холодов температура в аудиториях не поднимается выше 13 градусов. Студенты сидят в куртках, шапках и шарфах.

При этом университет оплатил газоснабжение наперед. Проблема в котельных университета, которые газовики требуют переоборудовать за средства университета.

Как сообщал УНИАН, в Киеве жители Березняков перекрыли дорогу из-за того, что им до сих пор не включили отопление.