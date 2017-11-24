В двух районах Харькова усилили меры безопасности

Меры безопасности усилили в Слободском и Московском районах, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Читайте такжеЗа последний год Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми - МВДПатрулировать районы будут сотрудники местных отделов полиции и спецподразделений, кинологи и нацгвардейцы. Пеших патрулей на улицах станет почти вдвое больше. Правоохранители надеются, что это поможет справиться с уличной преступностью.

«Особое внимание будем уделять выявлению оружия и взрывчатки, потому что Харьковская область граничит с зоной АТО», - добавил заместитель начальника Слободского отдела Виктор Веревка.

Меры безопасности полицейские планируют усилить и в других районах города.