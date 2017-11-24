В двух районах Харькова усилили меры безопасности

14:22, 24 ноября 2017
Общество
4567 0

Количество пеших патрулей на улицах увеличивается почти вдвое. Полицейским помогут нацгвардейцы.

УНИАН

Меры безопасности усилили в Слободском и Московском районах, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. 

Читайте такжеЗа последний год Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми - МВДПатрулировать районы будут сотрудники местных отделов полиции и спецподразделений, кинологи и нацгвардейцы. Пеших патрулей на улицах станет почти вдвое больше. Правоохранители надеются, что это поможет справиться с уличной преступностью.

«Особое внимание будем уделять выявлению оружия и взрывчатки, потому что Харьковская область граничит с зоной АТО», - добавил заместитель начальника Слободского отдела Виктор Веревка.

Меры безопасности полицейские планируют усилить и в других районах города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #харькове удваивают патрули#харькове усилили безопасность