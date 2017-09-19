В центре Мариуполя найдено оружие, похищенное боевиками из воинской части в 2014 году (фото)

В центре Мариуполя обнаружен крупный схрон боевиков с похищенным оружием и "отжатый" автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполици в Донецкой области.

Читайте такжеВ Авдеевке выявили тайник боевиков с боеприпасами с "российским следом" (фото)"Из гаража в центре города сотрудники уголовного розыска Мариуполя изъяли противотанковую управляемую ракету, два заряда от противотанковых гранатометов РПГ-7, 9 пистолетов Макарова, два пистолета Марголина, пулеметные ленты, более 1000 патронов различного калибра к автомату Калашникова и крупнокалиберного оружия, а также камуфляжную одежду, символику НВФ "Русская православная армия", учетные журналы выдачи оружия участникам бандформирования и пропуска, выданные "Службой безопасности ДНР", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, найденное оружие было похищено 9 мая 2014 года из воинской части Нацгвардии №3057, где она находилась на хранении.

Кроме этого, в гараже оперативники обнаружили автомобиль "Хюндай", похищенный из салона в 2014 году во время массовых беспорядков в городе.

Также выяснилось, что владельцы гаража, которые длительное время не пользовались им, даже не подозревали о тайнике.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия для установления владельца схрона и членов, которые входили в незаконное вооруженное формирование, открыто уголовное производство.