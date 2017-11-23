Главарь "ЛНР" Плотницкий сбежал из оккупированного Луганска - СМИ

Автомобильный кортеж, в котором находятся главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, "руководитель" его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, выехал с территории оккупированного Луганска в Россию.

"Правительственные" здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности" соседней "ДНР", передает "Новая газета".

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Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, перекрывших часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.