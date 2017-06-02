Бывшему директору разработчика системы е-декларирования присудили почти миллион гривень залога

Бывшему директору ООО «Миранда» избрана мера пресечения в виде залога в размере 934,4 тыс. грн и личное обязательство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Читайте такжеВ е-декларировании нет смысла, если НАПК не выполняет своих обязанностей - глава Transparency InternationalЭкс-директор, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, «несмотря на договоры, через субподрядные организации, имеющие признаки фиктивности, перечислил полученные средства на счета общества, которое не является резидентом Украины».

«При перечислении указанных средств в государственный бюджет Украины не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти 1 млн грн», - говорится в сообщении.

Действия экс-директора квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 30 мая правоохранители проводили ряд обысков в обществе «Миранда», а также по месту жительства экс-директора и бухгалтера.

В пресс-службе отметили, что общество, в соответствии с заключенными договорами, должно было самостоятельно разработать систему электронного декларирования для НАПК. Но бывший директор общества привлек к этой работе преподавателя и молодых специалистов одного из высших учебных заведений Киева. За выполненную работу из семи привлеченных молодых специалистов денежные средства получили только двое.