Межбанковский доллар потеснил гривню
Евро тоже дорожает
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту начали расти, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
По данным компании, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6130/7,6355 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,6250/7,6400 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 7,6460/7,6575 грн./долл.
Национальный банк Украины на рынок не вышел ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2435/0,2445 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2426/0,2434 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2421/0,2431 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,50 рублей (+0,35).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3945/1,3947 долл./евро, а к 15:30 понизились до 1,3913/1,3915 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6030/10,6360 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5915/10,6210 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,6125/10,6460 грн./евро.
По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6167/7,6338 грн./долл. Всего было куплено 223,57 млн. долл., продано – 229,631 млн. долл.
Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,6116/10,6473 грн./евро. Всего было куплено 23,629 млн. евро, продано – 26,974 млн. евро.
Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,242/0,244 грн./рубль. Всего было куплено 372,095 млн. рублей, продано – 373,222 млн. рублей.