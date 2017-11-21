Во львовской маршрутке внезапно умерла женщина

Во Львове на ул. Зеленой, вблизи ЛГКП «Львовводоканал» в маршрутке №37 скоропостижно скончалась женщина. Происшествие случилось примерно в 10:00, смерть наступила внезапно. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовской области.

Читайте такжеУчастница АТО об инциденте с маршрутчиком в Днепре: хочу, чтобы этот случай стал показательнымНа месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность умершей – ею оказалась 71-летняя львовянка. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Женщина села в маршрутку №37 на пл. Петрушевича, проехала две остановки, после чего у ЛГКП «Львовводоканал» ей стало плохо и она скоропостижно скончалась. Водитель немедленно вызвал скорую и полицию, они прибыли на место, тело женщины направлено в морг для судебно-медицинской экспертизы», - сказал директор ЛК АТП №1 Орест Хамула, передает пресс-служба мэрии Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.