12 ноября в Крыму открывается сезон охоты на пушного зверя - зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку и куницу каменную.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК со ссылкой на Республиканский комитет по охране окружающей природной среды, до 15 января 2007 года разрешена охота на зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку, по 29 января - индивидуальная охота с лайками на куницу каменную.

Охота на зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку разрешена по воскресеньям. Для владельцев охотничьих собак (гончих, норных) для охоты на лисицу и енотовидную собаку установлен дополнительный день охоты - суббота.

Каждый охотник может добыть одного зайца-русака в день, для енотовидной собаки и лисицы лимит не установлен.

Охота на зайца-русака, енотовидную собаку и лисицу проводится по отстрелочным карточкам, которые выдаются пользователями охотничьих угодий. На куницу каменную охотиться можно по лицензиям, в соответствии с утвержденными Министерством охраны окружающей природной среды Украины лимитами добывания (отстрела, отлова) пушных зверей в сезон охоты 2006/2007 года.

В период сезона охоты Рескомприроды Крыма и Рескомлес Крыма усиливают контроль за соблюдением пользователями охотничьих угодий норм и планов добычи пушного зверя. Во взаимодействии с органами внутренних дел лесная охрана, государственные экологические инспекции и егерская служба охотпользователей проводят мероприятия по охране охотничьего фонда от браконьеров, контролируют соблюдение правил охоты, техники безопасности и ветеринарно-санитарных условий.

Чтобы не допустить снижения численности пушного зверя в угодьях, пользователи устанавливают показатели пропускной способности и согласовывают их с контролирующими органами.

Охотникам следует помнить о возможных случаях заболевания дичи бешенством (особенно у лисиц) и других опасных заболеваниях, придерживаться профилактических мер при охоте и обработке трофеев.

Перед началом охоты охотники обязаны пройти регистрацию на егерских пунктах, а после окончания охоты - проводить учет добытой ими дичи в контрольных карточках.