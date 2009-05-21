Как Львов праздновал победу Шахтера

Несколько тысяч львовян собрались вчера вечером на центральной площади города – площади Рынок, где происходила трансляция на специально установленном большом экране финального поединка Кубка УЕФА между донецким «Шахтером» и бременским «Вердером».

Как передает корреспондент УНИАН, для самых заядлых болельщиков городской совет подготовил около экрана специальную фан-зону, работа которой была построена в соответствии с требованиями УЕФА, которые будут применены во время проведения Евро-2012.

Во время всего матча болельщики скандировали «Шахтер – чемпион!» и «Украина!», а на улицах города автомобили включали клаксоны.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, несмотря на то, что всю ночь в центре Львова несколько тысяч фанов праздновали победу «Шахтера», пели песни и скандировали лозунги, жалоб в правоохранительные органы не поступало, не было также зафиксировано ни одного случая хулиганских действий или драк.

«В городе было введено усиленное патрулирование на улицах подразделений патрульно-постовой службы, Государственной службы охраны, ГАИ, сотрудников райотделений милиции Львова. Однако все обошлось спокойно, за ночь правоохранительные органы задержали всего пятерых мужчин, которые на радостях перебрали лишнего и были в состоянии сильного алкогольного опьянения», - рассказал Д.ХАРЧУК.

Ответственный врач смены станции скорой помощи Львова сообщил УНИАН, что на протяжении ночи к медикам не поступило ни одного вызова на улицы города, который был бы связан с поведением фанов.