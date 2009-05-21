Ющенко завершил визит в Турцию
02:24, 21 мая 2009Общество
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Это был насыщенный день
Президент Украины Виктор Ющенко завершил визит в Турцию и отбыл в Киев.
В завершение однодневного визита Президент присутствовал на финальном матче Кубка УЕФА по футболу, в котором игроки донецкого “Шахтера” праздновали победу.
А перед этим провел ряд встреч, в т.ч. со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом УЕФА Мишелем Платини и другими.
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