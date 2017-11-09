Экс-помощница Пискуна купила дом Ким Кардашян за почти $18 миллионов по соседству с Илоном Маском (видео)

Звездная пара Ким Кардашян и Канье Уэст продали свой широко известный особняк Bel Air украинке.

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Как сообщает variety.com, дом продали за 17,8 млн долларов, а покупателем стала Марина Эктон, которая по данным издания "является предпринимателем и филантропом украинского происхождения, которая живет на берегу залива "Bay Area" в Сан-Франциско, но хочет больше времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы развивать певческую карьеру.

Она искала дом, где может расположить студию, Ким Кардашян лично присутствовала на смотринах имения покупателем". Как узнала ТСН, Марина Ектон в Украине работала под другой фамилией. Она занимала должность помощницы бывшего Генпрокурора Украины Святослава Пискуна. В открытых источниках еще можно найти резюме украинки, где указывается, что Марина работала в ГПУ в 2005-2010 годах. Святослав Пискун лично подтвердил ТСН, что Марина работала у него, но он давно с ней не сталкивался и ничего не знает об изменениях в ее личной жизни.

По данным ТСН, Марина вышла замуж за влиятельного американского бизнесмена. Ее соцсети пестрят фотографиями путешествий и сообщениями о начале певческой карьеры. Отметим, что и факта покупки имения Марина не скрывает – она лично поделилась ссылкой на новость в своей соцсети. Также с ее страницы можно узнать, что женщина является основательницей собственного благотворительного фонда.

Отметим, что этот особняк Кардашян-Уэст приобрели в 2013 году за 9 миллионов долларов. И в течение двух лет делали дорогой ремонт и переоборудование дома. Дом выполнен в тосканском стиле с минималистичным монохромным дизайном внутри. В целом резиденция раскинулась на 9 тыс кв.м, имеет 6 спален, 8 ванных комнат, на заднем дворе расположены каменные патио, большой газон, бассейн и спа.

Добавим, что в это районе также живет основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. В живописном районе Бель-Эйр, расположенном на склонах гор Санта-Моника, Маск приобрел сразу пять домов.