В Согласно договору, женщина будет ежемесячно получать 4500 долларов весь срок беременности и ещё один месяц. За двойню выплатят премию.

Известная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли суррогатную мать для своего третьего ребёнка. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свой источник.

Как стало известно, очередная беременность может нанести непоправимый урон здоровью звезды реалити-шоу, поэтому она обратилась к специализированному агентству.

Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по $4500. Если женщина забеременеет двойней или тройней, то за каждого "дополнительного" ребёнка ей положена премия в пять тысяч долларов.

Кардашьян и Уэст также выдвинули ряд условий: во время беременности суррогатной матери запрещено курить, употреблять алкоголь и наркотики, принимать горячую ванну, ходить в сауну, красить волосы, есть сырую рыбу и пить более одного напитка с кофеином в день.

У звёздной пары уже есть двое детей — четырёхлетняя малышка Норт Уэст и полуторагодовалый сын Сейнт Уэст.