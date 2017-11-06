СМИ: украинская звезда София Ротару готова за $100 тысяч зажечь для россиян "голубой огонек"

Украинская певица София Ротару продолжает выступать на заказных концертах. В канун новогодних праздников, певица готова петь и в России. Гонорар и условия для приезда ради одного корпоратива или заказника у Софии Михайловны, как у звезды первой величины, сообщает teleprogramma.pro.

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Вознаграждение за ее концерт составляет 100 тысяч долларов, а это 5 миллионов 840 тысяч рублей. Кроме того, София Ротару путешествует в сопровождении сына и его жены, которые работают в ее команде. Эти три человека имеют статус "вип", а значит для них принимающая сторона должна обеспечить прием по высшему разряду - перелет бизнес-классом, проживание в номере "люкс". Кроме того, обязательное условие - оплата проезда и проживания музыкального и танцевального коллектива Софии Ротару, а это 14 человек из разных городов Украины.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стало известно о гонорарах российских звезд в оккупированном Крыму.