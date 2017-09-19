Крымские вояжи: СМИ узнали о гонорарах российских артистов за концерты по заказу оккупантов

Стало известно, сколько получают российские артисты за концерты в окупированном Крыму. Соответствующие документы попали в распоряжение издания "Крым.Реалии".

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Так, концерт приуроченный Дню города в Керчи, который состоялся, 16 сентября, обошелся организаторам в 5,1 млн руб. ( около 85 тыс. долл. по текущему курсу). В стоимость включены гонорары "Casual", "Час пик", "Цветы" и московскому театру имени Рыбникова, а также Найку Борзову. Самым дорогим оказалось выступление группы "Цветы" – 700 тыс. руб. (около 12 тыс. долл.). Театру Рыбникова заплатили 536 тыс. руб., а Найку Борзову - 435 тыс. руб.

30 сентября в Бахчисарае также отметят День города. Запланировано потратить 750 тыс. руб. на организацию праздника. "В мероприятии примут участие около 5 тыс. человек, в том числе медийные и топовые лица в различных видах творчества, спорта из Бахчисарая и других городов Крыма и России", – говорится в документе.