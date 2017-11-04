В Житомире торжественно открылась Международная Хореографическая Ассамблея имени Скорульской

Сегодня в Житомире торжественно открылась Международная Хореографическая Ассамблея имени Натальи Скорульской.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие Ассамблеи состоялось в 16 часов в Житомирской областной филармонии имени Рихтера.

Перед этим в Житомире состоялось возложение цветов к мемориальной доске Михаила Скорульского, ведь нынешняя Ассамблея посвящена 130-летию с его дня рождения. На возложении присутствовала семья Скорульських.

Участие в открытии Ассамблеи приняли: вице-премьер-министр - министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, житомирянин Геннадий Зубко, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, участники и гости мероприятия, жители города.

Выступая на открытии Ассамблеи, Зубко, в частности, отметил, что "для украинского правительства крайне важно, чтобы культура была основю того, на чем базируются все другие экономические взаимоотношения в государстве".

Он рассказал, что в детстве посещал балетную студию.

В свою очередь, открывая мероприятие, Сухомлин сказал, что Ассамблея очень быстро, за несколько лет приобрела статус международной. Так, на Ассамблею прибыли представители четырех стран: Болгарии, Грузии, Польши, Беларуси и семи областей Украины.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 4-6 ноября проходит Международная Хореографическая Ассамблея имени Натальи Скорульской – известной артистки балета и землячки житомирян. В Ассамблее примут участие танцоры из 4 стран мира. На протяжении 5 ноября в Житомирском облмуздрамтеатре имени Кочерги пройдет сам конкурс, мастер-классы от ведущих хореографов Украины и мира, хореографический форум для руководителей коллективов.

Гала-концерт Ассамблеи запланирован на 6 ноября. Около 500 участников будут соревноваться в балетном искусстве, танцы «Модерн» и детском танце. А в Международном фольклорном фестивале, который состоится 6 ноября, продемонстрируют свою культуру и традиции Грузия, Болгария и Украина. В рамках проекта планируется показ выставки личных вещей и фото из архива семьи Скорульських.

Соорганизатором конкурса является Житомирская облгосадминистрация. Ведь Ассамблея вошла в число победителей институтов гражданского общества и получила грант в размере 80 тыс. грн на реализацию проекта. Общий фонд конкурса – более 400 тыс. грн

Справка УНИАН. Международная хореографическая ассамблея имени Натальи Скорульской посвященная 130-летию со дня рождения Михаила Скорульского – украинского композитора, пианиста, дирижера, педагога, заслуженного деятеля искусств Украины, кандидата искусствоведения, отца Натальи Скорульської.

Наталья Скорульская (7 ноября 1915 г., Житомир - 6 августа 1982, Киев ) — украинская артистка балета, балетмейстер, педагог, сценарист, заслуженная артистка УССР (1951). Мероприятие будет проходить при содействии Министерства культуры Украины, при поддержке Житомирской областной государственной администрации и Житомирского городского совета, а также общественной организации «Центр хореографического искусства им. Н. Скорульської».