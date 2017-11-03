В Житомире областная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила план предотвращения гибели людей на воде

Сегодня в Житомире областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила план предотвращения гибели людей на воде. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житоимрської облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, план мероприятий по предотвращению гибели людей на водных объектах Житомирщины в 2017-2018 годах и перечень мест уничтожения взрывоопасных предметов в районах области утвердила сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Очередное заседание состоялось в малом зале Житомирской облгосадминистрации.

По итогам заседания члены областной комиссии с участием руководителей структурных подразделений облгосадминистрации утвердили в 21 районе Житомирщины перечень мест уничтожения взрывоопасных предметов. Эти работы будет проводить группа пиротехнических работ Управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области.

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Речь идет об определении наиболее опасных участков для рыболовства и отдыха людей зимой и о мерах безопасности на водных объектах во время празднования Крещения.

Также в области, среди прочего, до начала купального сезона обследуют и почистят дно пляжей.

На заседании также обсудили состояние обеспечения средствами индивидуальной защиты работников предприятий, расположенных в зоне возможного химического загрязнения.

Среди прочего, были подведены и итоги купального сезона 2017 года.