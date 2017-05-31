Завтра в Житомире официально откроют новый купальный сезон

В Житомире в четверг, 1 июня, официально откроют новый купальный сезон.

«До начала сезона властью города проведен комплекс мероприятий, направленных на подготовку взрослого и детского городских пляжей, обеспечения безопасных условий для отдыха населения на воде», - говорится в сообщении.

В Житомире только на территории Гидропарка официально определены эти пляжи, как места для массового купания и отдыха.

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По данным горсовета, места отдыха на территории Гидропарка обеспечены питьевой водой, а пляжи оборудуют кабинами для переодевания.

Для контроля за соблюдением правил безопасности во время купания и оказания первой медицинской помощи на территории городских пляжей уже организовано ежедневное дежурство спасателей и медицинского работника городской коммунальной спасательной службы на воде. Дежурство будет осуществляться до 31 августа с 9 до 21 часа.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения обращается к житомирян с просьбой отдыхать на воде только на территории взрослого и детского городских пляжей.

Напомним, что в Житомирской области в этом году планируют оздоровить 40 тысяч детей.