Гриневич и Степанов согласовали выведение одесской образовательной платформы Be Smart на всеукраинский уровень

Министр образования Украины Лилия Гриневич и глава Одесской ОГА Максим Степанов согласовали открытие доступа к образовательной платформе Be Smart для поступающих в вузы по всей стране. Проект базируется на программном обеспечении для онлайн-подготовки к ЗНО.

Внедрение Be Smart в школах Одесской области позволило в 2017 году по среднему баллу на ЗНО поднять регион по английскому языку на 16 позиций (1 место), по химии – на 7 позиций, географии – на 5 позиций, позитивная динамика зафиксирована по всем предметам.

«В Одесской области мы видим повышение результатов ЗНО. Я думаю, это результат, в том числе, инициативы главы Одесской ОГА внедрить платформу подготовки к ЗНО, - отметила министр Лилия Гриневич. - Это очень ценный проект. Мы его распространим для всей Украины. Ведь понятно, что в школах отдаленных районов, в малых школах, дети не могут получить доступ к лучшим учителям и лучшим учебным материалам. Смешанное образование, в школе и дистанционно, это очень правильное решение».

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Глава Одесской ОГА Максим Степанов отметил, что платформа дистанционной подготовки к ЗНО Be Smart позволит готовиться к поступлению в украинские вузы детям, проживающим на временно оккупированных территориях.

«Агрессия против Украины отрезала огромное количество детей от возможности качественно подготовиться к ЗНО. Но Интернет не знает границ. Be Smart дает возможность бесплатно получить доступ к учебным материалам самого высокого качества, и подготовиться к вступлению в украинские вузы. Одесская область показала результативность этого проекта, он сертифицирован Министерством образования. Теперь мы его выведем на всеукраинский уровень.

Внедрение образовательной платформы Be Smart в школах Одесской области стартовала 5 апреля 2017 года. В ходе реализации проекта высокоскоростной интернет был проведен в 98% школ Одесской области.