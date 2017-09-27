В законе "Об образовании" не идет речь о закрытии школ с языками нацменьшинств - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич подчеркивает, что в новом законе «Об образовании» не идет речь о закрытии школ с языками национальных меньшинств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом.

Читайте такжеЗакон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины"«Очень важно, что во время этой встречи были сняты многие мифы, созданные вокруг этой языковой статьи», - отметила министр.

В частности, Гриневич пояснила, что речь идет о «мифе - якобы мы будем закрывать школы с языками нацменьшинств».

По ее словам, на сегодняшний день в Украине функционирует 75 общеобразовательных учебных заведений с обучением на румынском языке и 20 - с обучением на румынском и украинском языках.

«Все эти заведения будут продолжать работать», - подчеркнула министр.

Также во время встречи, как отметила Гриневич, были детально обсуждены вопросы прав украинского меньшинства в Румынии.

«Министр образования со всей статистикой нам доказывал то, что сегодня украинцы в Румынии учатся как в классах, где они обучаются полностью на украинском языке... это незначительное количество, но конечно, значительно меньше украинцев сегодня обучаются в системе среднего образования Румынии - практически в 10 раз меньше, чем в Украине», - сказала она.

Министр также сообщила, что сегодня румынское законодательство позволяет нацменьшинствам учиться как в классах, где обучение полностью проходит на языке меньшинства, так и по такой системе, которую сейчас предлагает Украина, - когда часть предметов изучается на государственном языке.

«Очень незначительное количество украинцев в Румынии выбирают обучение, которое осуществляется исключительно на украинском языке», - подчеркнула Гриневич и отметила, что это еще раз свидетельствует о продуктивности предложенного Украиной подхода, ведь, таким образом, ребенок будет владеть и родным языком, и государственным», - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, президент Румынии Клаус Йоханнис перенес визит в Украину из-за положения принятого Верховной Радой закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств в Украине.

Справка УНИАН. 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лица, которые принадлежат к коренным народам, нацменьшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые преподаются на украинском языке.

МИД ряда стран, в том числе Румынии, выразили обеспокоенность по поводу норм закона о языке обучения представителей нацменьшинств в Украине.