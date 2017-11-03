На польской границе задержали украинца, подозреваемого в убийстве соотечественника в Гданьске

На польско-украинской границе задержан украинец, которого подозревают в убийстве своего соотечественника в Гданьске. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на nowiny24.pl.

Читайте такжеУбийство украинца в Гданьске: польская полиция разыскивает пятого подозреваемогоТак, 38-летнего мужчину задержали в пункте пропуска «Медыка» утром в четверг, 2 ноября.

Отмечается, что он пытался пересечь границу и вернуться в Украину на пассажирском микроавтобусе. Польские пограничники после проверки документов задержали его и передали полиции.

Точную причину убийства в полиции пока не называют.

По словам представительницы городской комендатуры полиции в Гданьске Магдалены Цисек, 49-летний украинец шел по улице, сзади к нему подбежал 38-летний мужчина и нанес четыре удара ножом. Раненого немедленно доставили в больницу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, он умер.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Гданьске убили гражданина Украины, проживавшего в этом городе. Полиция задержала четырех других украинцев в возрасте от 25 до 40 лет. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Консул Украины в Гданьске Виталий Максименко сообщил, что полиция разыскивает пятого подозреваемого в убийстве. По словам дипломата, имя и фамилия убитого - Александр Шулепа.