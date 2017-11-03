Надежда Мейхер показала свою повзрослевшую дочь с мужем на Венском балу (фото)

Певица Надежда Мейхер посетила Венский бал, который состоялся в киевской мэрии 27 и 28 октября. На торжестве артистку сопровождали супруг Михаил Уржумцев и дочь Анна, ставшая участницей детской программы бала.

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Надежда Мейхер и ее муж Михаил Уржумцев посетили мероприятие еще и по той причине, что его звездой стала их 5-летняя дочь Анна – девочка участвовала в детской программе Венского бала.

Прежде Надежда Мейхер старалась оберегать дочь от внимания общественности. На Венском балу маленькая Анна впервые предстала на публике, да еще как – в короне и красивом бальном платье.

"Внешне дочь скорее похожа на папу и на его маму Зою Васильевну, а характером больше похожа на меня", – призналась Надежда Мейхер в одном из интервью Viva!.

Напомним, певица воспитывает троих детей – старшего сына Игоря от первого брака и двух дочерей (Анну и Марию) от брака с Михаилом Уржумцевым.