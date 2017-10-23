Британский принц Гарри и звезда сериала "Форс-мажоры" назначили дату свадьбы - СМИ

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл встречаются уже больше года, и дело у влюбленных неуклонно движется к свадьбе. Меган отказалась подписывать контракт на продолжение сериала «Форс-мажоры», в котором она снималась семь сезонов подряд.

Читайте такжеБеременная третьим ребенком Кейт Миддлтон рассказала, когда ожидать пополнения в королевской семье

Целый ряд изданий, ссылаясь на близкий к монархам источник, объявили, что свадьба должна состояться летом 2018 года, и сейчас все во дворце планируют торжественное событие, передает cosmo.com.ua.

Принц Гарри и Меган Маркл встречаются с лета прошлого года. До ноября 2016-го им удавалось скрывать свой роман. Пока еще пара официально не сообщала о помолвке. Принц уже познакомил возлюбленную с бабушкой, королевой Елизаветой ІІ, а британские СМИ, приближенные к королевской семье, утверждают о скором переезде Маркл в Лондон. Точная дата помолвки, как и свадьбы держатся в строгом секрете.

По слухам, информация станет известна после окончательного переезда Меган в Кенсингтонский дворец в ноябре. Сообщается, что Принц Гарри хочет пышной свадьбы, как у его брата Уильяма и Кейт Миддлтон. Обвенчаться пара хочет не в Вестминстерском аббатстве, а в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Напомним, что стало известно, когда Кейт Миддлтон родит третьего ребенка. Также в сети рассказали о деталях школьного меню принца Джорджа.