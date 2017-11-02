Компания "Здоровье" представила украинские препараты на всемирной выставке
Лучшим свидетельством успешности предприятия является признание высокого качества ее продукции на международном уровне. Фармацевтическая компания «Здоровье», которая является одним из лидеров отечественного рынка лекарственных средств, подтвердила востребованность своих препаратов за рубежом на крупнейшей отраслевой выставке CPhI Worldwide, которая проходила с 24 по 26 октября 2017 года в немецком городе Франкфурт-на-Майне.
На мировом уровне
Масштабное мероприятие собрало более 25 тысяч представителей фармацевтической промышленности со всех концов света, которые в рамках выставки смогли обсудить свежие идеи, бизнес-проекты и наладить деловые контакты.
Для всего фармацевтического сообщества выставка CPhI Worldwide —большое событие, ведь это самый важный отраслевой форум в мире.
И представлять здесь свои продукты могут только авторитетные производители, сертифицированные в соответствии с европейскими требованиями. Демонстрация достижений компании «Здоровье» в одном ряду с мировыми лидерами рынка лекарственных средств — это огромный шаг для украинской экономики. Ведь так отечественный производитель заявляет о себе и способствует развитию украинского экспорта в европейские страны, что является одним из важнейших стратегических направлений развития компании «Здоровье».
«Приятно отметить, что в настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль имеет возможность с достоинством представлять свои достижения мировому фармсообществу. Реализация экспортного потенциала отечественной промышленности — это одна из стратегических задач в развитии экономики нашей страны. Украинская фармацевтическая отрасль подтверждает, что мы конкурентны на мировом рынке, и это должны увидеть как отечественные, так и зарубежные представители власти и бизнеса», — подчеркнул Александр Доровской, генеральный директор ООО «Фармацевтическая компания "Здоровье"».
Пять континентов под одной крышей
В качестве организатора выставки выступила британская компания UBM International Media, нидерландский офис которой отвечает за организацию серии фармацевтических выставок CPhI, ICSE по всему миру. Выставки CPhI стали проводиться с 1990 года, и теперь они занимают лидирующие позиции среди аналогичных мероприятий и проводятся не только в странах Европы, но и в Японии, Китае, Корее, Индии, Южной Америке.
За годы проведения форум CPhI Worldwide сумел подтвердить статус выставки №1 в мире в своей области. Специалисты фармацевтической отрасли со всех пяти континентов ежегодно стремятся попасть на данное мероприятие. Первая выставка CPhI и привлекла 250 посетителей, последняя собрала уже в сто раз больше. Высокий статус выставки CPhI Worldwide подтвержден знаком качества UFI (Международный союз выставок и ярмарок). Международная выставка CPhI, включающая лекарственные препараты, субстанции, виды первичной упаковки для фармацевтической промышленности, проводиться ежегодно, меняется лишь место ее проведения.
Для компании «Здоровье» три дня во Франкфурте-На-Майне прошли очень плодотворно. Выставочный стенд компании посетили представители более 30 стран, сотрудники компании провели на выставке встречи с потенциальными партнерами по фармацевтическому производству и дистрибуции, получили ценную информацию об инновационных трендах, новых идеях и технологиях.
«Выставка CPhI Worldwide — это важнейшее событие для всех производителей лекарственных средств. Еще десять лет назад мы ездили на подобные выставки, чтобы увидеть достижения фармацевтических производителей других стран, а сегодня принимаем участие наравне с ними. Наличие европейского сертификата GMP ставит нашу компанию в один ряд с ведущими мировыми производителями и позволяет достойно представлять Украину на международном фармрынке», — подчеркнул А. Доровской.