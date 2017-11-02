Компания "Здоровье" представила украинские препараты на всемирной выставке

На мировом уровне

Масштабное мероприятие собрало более 25 тысяч представителей фармацевтической промышленности со всех концов света, которые в рамках выставки смогли обсудить свежие идеи, бизнес-проекты и наладить деловые контакты.

Для всего фармацевтического сообщества выставка CPhI Worldwide —большое событие, ведь это самый важный отраслевой форум в мире.

И представлять здесь свои продукты могут только авторитетные производители, сертифицированные в соответствии с европейскими требованиями. Демонстрация достижений компании «Здоровье» в одном ряду с мировыми лидерами рынка лекарственных средств — это огромный шаг для украинской экономики. Ведь так отечественный производитель заявляет о себе и способствует развитию украинского экспорта в европейские страны, что является одним из важнейших стратегических направлений развития компании «Здоровье».

«Приятно отметить, что в настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль имеет возможность с достоинством представлять свои достижения мировому фармсообществу. Реализация экспортного потенциала отечественной промышленности — это одна из стратегических задач в развитии экономики нашей страны. Украинская фармацевтическая отрасль подтверждает, что мы конкурентны на мировом рынке, и это должны увидеть как отечественные, так и зарубежные представители власти и бизнеса», — подчеркнул Александр Доровской, генеральный директор ООО «Фармацевтическая компания "Здоровье"».

Пять континентов под одной крышей

В качестве организатора выставки выступила британская компания UBM International Media, нидерландский офис которой отвечает за организацию серии фармацевтических выставок CPhI, ICSE по всему миру. Выставки CPhI стали проводиться с 1990 года, и теперь они занимают лидирующие позиции среди аналогичных мероприятий и проводятся не только в странах Европы, но и в Японии, Китае, Корее, Индии, Южной Америке.

За годы проведения форум CPhI Worldwide сумел подтвердить статус выставки №1 в мире в своей области. Специалисты фармацевтической отрасли со всех пяти континентов ежегодно стремятся попасть на данное мероприятие. Первая выставка CPhI и привлекла 250 посетителей, последняя собрала уже в сто раз больше. Высокий статус выставки CPhI Worldwide подтвержден знаком качества UFI (Международный союз выставок и ярмарок). Международная выставка CPhI, включающая лекарственные препараты, субстанции, виды первичной упаковки для фармацевтической промышленности, проводиться ежегодно, меняется лишь место ее проведения.

Для компании «Здоровье» три дня во Франкфурте-На-Майне прошли очень плодотворно. Выставочный стенд компании посетили представители более 30 стран, сотрудники компании провели на выставке встречи с потенциальными партнерами по фармацевтическому производству и дистрибуции, получили ценную информацию об инновационных трендах, новых идеях и технологиях.

«Выставка CPhI Worldwide — это важнейшее событие для всех производителей лекарственных средств. Еще десять лет назад мы ездили на подобные выставки, чтобы увидеть достижения фармацевтических производителей других стран, а сегодня принимаем участие наравне с ними. Наличие европейского сертификата GMP ставит нашу компанию в один ряд с ведущими мировыми производителями и позволяет достойно представлять Украину на международном фармрынке», — подчеркнул А. Доровской.