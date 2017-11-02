ФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном Крыму

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 31 октября и 1 ноября, передает Крым Реалии.

«Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (диверсия)», - говорится в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

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«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму заявили, что рассматривают все версии случившегося.

Минтопэнерго Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму будут судить за экстремизм украинского активиста Игоря Мовенко, который ранее пытался добиться расследования по факту нападения на него бывшего сотрудника спецподразделения МВД «Беркут». Как сообщается на сайте Крымской правозащитной группы, Мовенко 26 октября в УФСБ Севастополя вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы.