Глава Одесской ОГА Степанов заявил об исчерпании конфликта на военном аэродроме "Школьный"

Конфликт на военном аэродроме "Школьный" исчерпан – стороны выполняют договоренности, достигнутые на встрече в Одесской ОГА 30 октября. Военных, допустивших несанкционированное проникновение на территорию режимного объекта, привлекают к ответственности, а строители демонтируют скандальное ограждение. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

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"Я считаю события минувшего воскресенья на аэродроме "Школьный" недопустимыми. Земля, которая принадлежит армии, неприкосновенна. По сути, коммерческой структуре временно был необходим небольшой участок земли для строительных работ. Но использовать его можно только с разрешения военных. И так, чтобы это не выглядело актом унижения армии. Я рад, что договоренности, достигнутые в понедельник, выполняются. Ограждение демонтируют. Компания застройщика отправила в Минобороны письмо на согласование, и его уже подписали. Мы поможем военным оформить все документы на землю", - сказал глава ОГА.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Максим Степанов взялся за урегулирование конфликта, возникшего из-за возведения строительной компанией ограждения на территории военного аэродрома "Школьный" без согласования с Минобороны. На экстренном совещании 30 октября в Одесской ОГА стороны конфликта договорились прекратить несогласованные действия.