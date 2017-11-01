Украина ужесточает контроль на границе из-за террористических угроз

Государственная пограничная служба по поручению СНБО ужесточила контроль во всех пунктах пропуска на государственной границе из-за террористических угроз. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Читайте такжеГПСУ работает над возвращением в госсобственность земельных участков на границе с Венгрией"Тенденции к обострению террористических рисков и угроз со стороны лиц, имеющих целью дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, заставляют сектор безопасности Украины значительно ужесточить режимные мероприятия, в том числе охранники государственной границы будут обеспечивать ужесточение пограничного контроля", - заявили пограничники.

"На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинско-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности, органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время прибытия в Украину. К мероприятиям будут активно привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля", - говорится в сообщении.

"В случае выявления подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных досмотров совместно с представителями ГФС, а также будут привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного досмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица", - заявили в Госпогранслужбе.

В рамках поручения СНБО Госпогранслужба согласовала вопрос сотрудничества со всеми силовыми структурами Украины для реализации необходимых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 31 октября СНБО поручил Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе усилить антитеррористический и контрразведывательный режимы.