Пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года

В 2016 году в Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал, отвечая на вопрос относительно процедуры пересечения украинской границы гражданами России.

"Пока россияне пересекают границу по заграничным паспортам. Но сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы с 1 января был введен биометрический контроль, будем снимать отпечатки пальцев. В общем у нас есть 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска. И нам сегодня выделили 300 миллионов гривень для закупки сканеров, обустройство рабочих мест, создание сложной системы", - заявил Цигикал.

При этом он отметил, что "отношения с иностранцами из Европейского Союза будут немножко другие" - на границе будет стоять аппаратура, которая сможет считывать их биометрические паспорта.

"А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, мы будем брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. Это на базе нашего "Гарта" ( "Гарт" - автоматизированная система обмена информацией относительно контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины. - Ред.). И эту информацию будем передавать разным структурам - СБУ, Миграционной службе, полиции и другим", - сообщил Цигикал.

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Глава ГПСУ также проинформировал, что в 2016 году в Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн.

При этом Цигикал также отметил, что граница с Россией у нас не демаркирована. "Делимитация границы - есть, а демаркации - нет. Делимитация - это нанесение на карте. А демаркация - это нанесение на местности. (...) В 2012 году Российская Федерации согласилась поставить только один пограничный знак на Черниговщине, на стыке границ Украины, Беларуси и России, и все - на этом процесс демаркации остановился. Уже позже мы начали обозначать государственную границу Украины в одностороннем порядке. Ставили информационные указатели, знаки, предупреждали людей о том, что здесь проходит государственная граница. Россию процесс демаркации общей границы никогда не интересовал", - рассказал глава Госпогранслужбы, подчеркнув, что все угрозы отсутствия демаркации мы "почувствовали" в 2014 году.

"Первые российские диверсионно-разведывательные группы вошли в Украину именно контрабандными тропами", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по результатам заседания СНБО заявил, что Украина создаст техническую инфраструктуру на всех пунктах пропуска через госграницу для введения биометрического контроля к началу 2018 года.