"Танцы со звездами": как Могилевская праздновала победу (фото)

В своем инстаграме певица Наталья Могилевская показала фотоснимки со своего празднования такой важной и долгожданной для нее победы в «Танцах со звездами».

Звезда опубликовала снимки, где она «зажигает» со своей коллегой по «Танцам» – Надеждой Дорофеевой. На праздничную вечеринку Наталья одела откровенное черное платье, изюминкой которого стало украшение в виде бахромы.

Со слов певицы за время участия в проекте они с Дорофеевой очень сдружились, а результатов голосования зрителей в финале с ней ждали крепко держась за руки. Могилевская считает, что победа в «Танцах» принадлежит не только ей, а еще и Дорофеевой. Стоит заметить, что певицам еще предстоит новое соревнование друг с другом, так как они обе являются судьями проекта «Голос дети».