"Танцы со звездами": как Могилевская праздновала победу (фото)

12:09, 01 ноября 2017
Общество
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Звезда опубликовала снимки, где она «зажигает» со своей коллегой по «Танцам» – Надеждой Дорофеевой. На праздничную вечеринку Наталья одела откровенное черное платье, изюминкой которого стало украшение в виде бахромы.

По словам певицы, за время участия в проекте они с Дорофеевой очень сдружились / 1+1

В своем инстаграме певица Наталья Могилевская показала фотоснимки со своего празднования такой важной и долгожданной для нее победы в «Танцах со звездами».

Звезда опубликовала снимки, где она «зажигает» со своей коллегой по «Танцам» – Надеждой Дорофеевой. На праздничную вечеринку Наталья одела откровенное черное платье, изюминкой которого стало украшение в виде бахромы.

певицам еще предстоит новое соревнование друг с другом / Instagram

Со слов певицы за время участия в проекте они с Дорофеевой очень сдружились, а результатов голосования зрителей в финале с ней ждали крепко держась за руки. Могилевская считает, что победа в «Танцах» принадлежит не только ей, а еще и Дорофеевой. Стоит заметить, что певицам еще предстоит новое соревнование друг с другом, так как они обе являются судьями проекта «Голос дети».

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Теги: #Танцы со звездами финал#Наталья Могилевская