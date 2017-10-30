Звездные курьезы и страсть на паркете: чем запомнился финал "Танцев со звездами" (видео)

Финал "Танцев со звездами" открыли его ведущие канала номером под известный саундтрек фильма "Грязные танцы". Не обошлось и без форс-мажоров: Комаров случайно разбил бокал красного вина и облил платье Шоптенко. Финалистке пришлось вылить на платье еще вина, чтобы пятна выглядели стилизацией. Но экспромт не помог, зрители выбрали другого победителя. Телеведущий признался, что хотел сделать себе "харакири".

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"Видели платье Алены Шоптенко, когда они с Ахтемом танцевали шикарный финальный танец хайтарма? За 2 минуты до выхода Алены я случайно зацепил бокал красного шампанского на столе в рэд-руме. И облил платье. Честно, хотелось сделать харакири. Высушить и отстирать было уже невозможно. До выхода минута. В итоге решили срочно стилизовать низ платья пятнами. Якобы так задумано. Я страшно переживал. Но выглядело отлично. Решили, что разбитый бокал – на счастье. Итог: три десятки от судей. Вот, что осталось за кадром", – написал ведущий.

Ахтем Сеитаблаев и Алена Шопатенко станцевали крымскотатарский танец под песню Джамалы "1944" в исполнении победительницы "Голосу. Діти-4" Элины Иващенко. Известный режиссер и актер поделился в номере мучительными переживаниями относительно своей родной земли, Крыма.

В десятом выпуске "Танцы со звездами 2017" за победу в проекте соревновались 3 пары танцоров: Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко и Надя Дорофеева и Женя Кот.

По окончательным голосам судейских оценок за три танца и зрительского голосования победителем проекта "Танцы со звездами 2017" стала пара Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко.Пара выполняла три танца: аргентинское танго, контемпорари и румбу.