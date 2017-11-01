Окуеву похоронили без публичного прощания в неизвестном месте

Родственники убитой под Киевом бывшей участницы добровольческого батальона "Киев-2" Амины Окуевой похоронили ее без публичного прощания в неизвестном месте, которое указано в ее завещании. Об этом сообщает Громадское.

Читайте также"Герои не умирают": новый фильм "Киборги" посвятили убитой Амине Окуевой (видео)С Окуевой должны были прощаться во вторник, 31 октября, на территории мечети Исламского культурного центра. Но мать погибшей не захотела, чтобы это было публичное прощание.

Супруг Окуевой Адам Осмаев сообщил, что ее уже не публично похоронили в другом месте.

Окуева задолго до первого покушения в июне этого года, написала завещание, в котором указала, где хочет быть похоронена.

Как сообщал УНИАН, убийство Амины Окуевой произошло в понедельник, 30 октября, в поселке Глеваха под Киевом. Неизвестные расстреляли автомобиль из кустов. Амина Окуева от полученных ранений скончалась. Ее муж Адам Осмаев ранен. Полиция расследует преступление.

Ранее на Окуеву и Осмаева было совершено покушение - стрельба произошла 1 июня на столичном Подоле.