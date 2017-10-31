Правоохранители после убийства Окуевой усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы

Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков, - все эти события, которые произошли в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами Российской Федерации активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине.

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По мнению Турчинова, террористические акты, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащего Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

«С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективному противодействию вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту», - заявил он.

По словам Турчинова, помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры.

При этом он выразил надежду, что силовикам также будут помогать ветераны АТО и все неравнодушные граждане.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Женщина погибла. Мужчина получил ранение.

По факту убийства Окуевой зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.