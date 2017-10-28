В Днепре полиция задержала участника акции "Союза коммунистов" за нецензурную брань

В Днепре полиция задержала одного из участников возложения цветов к памятнику генералу Пушкину, инициированного «Союзом коммунистов (большевиков)», за нецензурную брань в адрес активистки общественной организации «Майдан Сичеслав – Днепр» Вероники Комиссар, сообщает радио Свобода.

Читайте такжеДва украинских канала получили предупреждения за брань в эфиреМужчина начал оскорблять девушку в конце акции, когда активисты общественной организации подошли к участникам возложения, чтобы предложить им принять государственную символику – сине-желтые ленты.

После задержания мужчина пытался извиниться, однако активистка его извинений не приняла и заявила о намерении подавать заявление в полицию.

По информации полицейских, находившихся на месте инцидента, мужчину решили доставить в Жовтневый райотдел для допроса, ему грозит административное наказание.

В субботу в Днепре у памятника генералу Пушкину собралось около двух десятков людей. По их словам, в 73-ю годовщину освобождения города от немецкой оккупации они хотели возложить цветы и "почтить память дедов".

Заявку на проведение этой акции в горсовет официально подавала организация «Союз коммунистов (большевиков)», однако среди участников мероприятия были члены ранее запрещенной судом в Днепре общественной организации «Союз советских офицеров». По их словам, они оспаривают запрет своего объединения в суде высшей инстанции.