В Шостке мужчина с пистолетом пытался разогнать митинг коммунистов

Как сообщили УНИАН в отделе комуникаций местной полиции, сегодня на акцию у памятника Ленину пришли около 40 сторонников коммунистической идеологии.

Во время митинга к собравшимся подошел молодой человек и попросил убрать возложеные к памятнику цветы.

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«После этого началась словесная перепалка. Во время конфликта парень сам собрал и выбросил цветы, заявив, что скоро этого памятника не будет. При этом мужчина достал предмет, очень похожий на пистолет. Участники митинга скрутили неизвестного и отобрали у него оружие. На место происшествия были вызваны правоохранители», - рассказали в полиции.

У молодого человека было разрешение на ношение оружия, которым оказался травматический пистолет. Позже мужчина написал заявление в полицию об избиении.

«В настоящее время сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных решений по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. По данному факту проводится проверка», - отметили в полиции Шостки.

Справка УНИАН. 26 октября (7—8 ноября по новому стилю) большевики в Петрограде (Санкт-Петербурге) в ходе вооруженного восстания свергли Временное правительство. Главными организаторами переворота были В. Ульянов-Ленин, Л.Троцкий, Я.Свердлов. Непосредственное руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета.

Более 70 лет во всех республиках СССР этот день отмечался как главный государственный праздник под названием «День Великой Октябрьской социалистической революции».