Гарантии обучения на языках нацменьшинств в школе будут прописаны в законе о среднем образовании - Гриневич

Языковые положения закона об образовании в Украине (статья 7), которые прописаны для всего спектра образования, являются очень общими и будут более детализированы в следующих документах.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на круглом столе с участием представителей польского меньшинства и школ с польским языком обучения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Например, вопросы вызывает слово «может» в 4 пункте статьи закона, которая дает право изучать предметы на родном языке, если он принадлежит к языкам ЕС. Может - это не гарантия. Такое мнение звучит. Однако нужно понимать, что эти нормы выписаны для всего спектра образования - от дошкольного до высшего образования. В университетах - может, в школьном - определенные гарантии будут выписаны в законе «Об общем среднем образовании», - пояснила министр.

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Также она подчеркнула, что Украина готова к обсуждению имплементации статьи 7 закона «Об образовании», отдала ее на экспертизу Венецианской комиссии, «но есть предел, который мы не уступим - мы должны научить детей свободно владеть украинским языком, и это не может быть лимитировано никакими советами».

Представители польских школ подчеркнули, что в процессе имплементации нужно учитывать специфику каждой школы, или же должен существовать законодательный коридор, который давал бы возможность учесть эту специфику.

В Минобразования отметили, что согласно официальной статистике, в Украине обучаются около 400 тысяч детей национальных меньшинств в 735 учебных заведениях.

Как сообщал УНИАН 25 октября, Украина и Польша подписали декларацию о гарантиях представителям польского меньшинства получения полного общего среднего образования в польских школах в Украине на родном языке с последовательным увеличением доли предметов, преподаваемых на украинском языке.

*** 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Украины ПавелКлимкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение относительно закона будет готово к декабрю.