Заключение Венецианской комиссии по закону об образовании ожидается к концу осени – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечает, что заключения Венецианской комиссии по закону «Об образовании» можно ожидать до конца осени, а до тех пор изменений в законодательство быть не может.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом.

Отвечая на вопрос, отправлена ли уже в Совет Европы на экспертизу статья из закона «Об образовании», Гриневич отметила, что в своем письме к Генеральному секретарю Совета Европы она «четко артикулировала, что мы направляем эту статью на экспертизу».

«Но есть процедура подачи документов в Венецианскую комиссию. Через Министерство иностранных дел будет предоставлена эта статья по всей процедуре, которая должна пройти», - сказала министр.

Она добавила, что после подписания и официального опубликования закона статья из него официальным путем может быть представлена на экспертизу Венецианской комиссии.

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«До получения экспертного заключения Венецианской комиссии о каких-либо изменениях речь идти не может. Мы получим заключения, мы будем обосновывать перед комиссией наши шаги и почему статья в такой редакции, защищать также свою позицию», - пояснила Гриневич.

По ее словам, только после всего этого можно говорить о внесении каких-либо изменений.

На уточнение, когда можно ожидать решения Совета Европы, чиновник объяснила, что заключение комиссии займет месяц-два минимум.

В то же время, процедура подачи может занять ориентировочно две недели.

«До конца осени мы будем иметь заключение Венецианской комиссии и будем четко понимать, как мы движемся дальше», - сказала Гриневич и выразила надежду на положительное заключение.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, статья 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.