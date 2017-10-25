На Львовщине солдат-контрактник украл из воинской части оружие и боеприпасы

Солдат-контрактник украл из воинской части на Львовщине, в которой служил, оружие, патроны, телефон. Как выяснилось, в прошлом он имеет семь судимостей. Об этом сообщили в львовском управлении департамента внутренней безопасности Нацполіції.

Читайте такжеУжасные условия в казармах "Десны": Полторак уволил трех офицеров (видео)Контрактник похитил из воинской части автомат Калашникова, два магазина к нему, мобильный телефон. Полиция задержала 41-летнего солдата-контрактника, уроженца города Каменка-Бугская.

«Автомат Калашникова и два магазина к нему снаряженные 60 патронами, а также мобильный телефон львовянин украл у своего же коллеги, воспользовавшись удачным случаем. Осознавая, что инцидент не останется незамеченным, вор связался со своим знакомым, затем самовольно покинул пределы воинской части и передал ему похищенное имущество для хранения», ‒ говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина уже имеет семь судимостей за кражи, угоны и хранение наркотических средств.

В гараже сообщника солдата правоохранители обнаружили и изъяли автомат, патроны и телефон. Самого солдата задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Задержание и обыск проводили оперативники львовского УГВБ НПУ, военная служба правопорядка Яворивского гарнизона и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Мужчине должны объявить подозрение по ч.3 ст.410 УК ("похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением") и избрать ему меру пресечения.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Продолжаются мероприятия и по квалификации действий его сообщника.