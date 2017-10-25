На Житомирщине с начала действия безвиза с ЕС биометрические паспорта получили более 41 тысячи жителей области

На Житомирщине с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом биометрические загранпаспорта получили 41 тыс. 279 жителей области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на данные Управления Государственной миграционной службы в Житомирской области.

«За период действия безвиза, а именно с 11 июня по 24 октября 2017 года 41 тыс. 279 жителей нашей области обратились, чтобы получить биометрический заграничный паспорт. Все 100% граждан получили документы. Отказов не было», – сообщили в управлении.

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Прием документов для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется как в управлении Государственной миграционной службы в г. Житомир, так и во всех районных подразделениях этого ведомства.

Адреса, где в Житомирской области можно оформить биометрический паспорт, можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

Как сообщал УНИАН, безвизовый режим между Украиной и ЕС успешно заработал.