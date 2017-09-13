Еврокомиссия до конца года оценит, как Украина выполняет безвиз
ЕК получила от украинских властей отчет относительно выполнения безвиза.
Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Еврокомиссии.
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"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет (о выполнении безвиза - УНИАН), который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете", - сообщили в ЕК.
Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.
Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Европейская комиссия будет инициировать процедуру приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС.