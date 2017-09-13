Еврокомиссия до конца года оценит, как Украина выполняет безвиз

Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Еврокомиссии.

Читайте такжеУкраина меняет координаты, ассоциация и безвиз с ЕС свидетельствуют об этом - президент

"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет (о выполнении безвиза - УНИАН), который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете", - сообщили в ЕК.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Европейская комиссия будет инициировать процедуру приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС.