Оскандалившийся Сергей Бабкин отменил сразу три концерта, певец винит организаторов

15:36, 24 октября 2017
Общество
1268

Бабкин не выступит в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге, ближайший концерт состоится в Полтаве.

Хотя певец и музыкант Сергей Бабкин публично признал РФ страной-агрессором, но отменил сразу три концерта.

Бабкин не выступит в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге. В отмене концертов Бабкин винит организаторов.

Читайте такжеОскандалившийся певец Бабкин отправился выступать на "евробляхах" (видео)

"Дорогие друзья! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить об отмене концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге по вине организатора", - заявил музыкант в Instagram.

"Мы постараемся в будущем обязательно посетить вас, выбрав для работы в ваших городах более надежных партнеров", - написал Бабкин.

Он добавил, что его ближайший концерт состоится в Полтаве 27 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сергей Бабкин концерты