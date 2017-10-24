Оскандалившийся Сергей Бабкин отменил сразу три концерта, певец винит организаторов

Хотя певец и музыкант Сергей Бабкин публично признал РФ страной-агрессором, но отменил сразу три концерта.

Бабкин не выступит в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге. В отмене концертов Бабкин винит организаторов.

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"Дорогие друзья! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить об отмене концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге по вине организатора", - заявил музыкант в Instagram.

"Мы постараемся в будущем обязательно посетить вас, выбрав для работы в ваших городах более надежных партнеров", - написал Бабкин.

Он добавил, что его ближайший концерт состоится в Полтаве 27 октября.