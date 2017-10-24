Оскандалившийся Сергей Бабкин отменил сразу три концерта, певец винит организаторов
15:36, 24 октября 2017Общество
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Бабкин не выступит в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге, ближайший концерт состоится в Полтаве.
Сергей Бабкин / Крым. Реалии
Хотя певец и музыкант Сергей Бабкин публично признал РФ страной-агрессором, но отменил сразу три концерта.
Бабкин не выступит в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге. В отмене концертов Бабкин винит организаторов.
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"Дорогие друзья! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить об отмене концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге по вине организатора", - заявил музыкант в Instagram.
"Мы постараемся в будущем обязательно посетить вас, выбрав для работы в ваших городах более надежных партнеров", - написал Бабкин.
Он добавил, что его ближайший концерт состоится в Полтаве 27 октября.
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