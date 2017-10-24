На Днепропетровщине установили памятник грецкому ореху (видео)
10:34, 24 октября 2017Общество
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На его изготовление ушел почти год.
На Днепропетровщине установили памятник грецкому ореху
На Днепропетровщине установили памятник грецкому ореху. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Авторы креатива - жители села Волосское, где ореховых деревьев - целые сады. Когда во время декоммунизации здесь пал каменный революционер Котовский, крестьяне решили заменить его фигурой местного кормильца. На ее изготовление ушел почти год.
Как сообщал УНИАН, в Днепре открыли выставку японских кукол.
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