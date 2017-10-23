В Днепре открыли выставку японских кукол (видео)

16:36, 23 октября 2017
Общество
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Все куклы делали современные японские мастера.

В Днепре открыли выставку японских кукол. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Деревянные самураи и тканые императоры – здесь их почти сотня, выполненные из дерева, стекла, гипса и даже фарфора. Украшены изысканной вышивкой и аксессуарами. Все куклы делали современные японские мастера.

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С помощью миниатюрных персонажей воссоздали тысячелетнюю историю Японии.

Как сообщал УНИАН, в Днепре начался международный фестиваль театров кукол. Начало фестиваля отпраздновали парадом на центральном проспекте Днепра.

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