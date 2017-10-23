Похищение ребенка в Киеве: парня подозреваемой отпустили

Парня Даяны Шаль, которую подозревают в похищении ребенка из-под двери детсада, сегодня отпустили, его к уголовной ответственности пока не будут привлекать, передает ТСН.

Он, по тем показаниям что есть сейчас, не был в сговоре с девушкой и похищенного ребенка действительно принял за своего.

Тем временем Оболонский суд Киева избирает меру пресечения самой 20-летней подозреваемой. Обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест с обязательным ношением браслета. К похищению ребенка девушка, вероятно, готовилась, но сколько времени, - следователи пока не могут сказать. Похищала ребенка она для себя, чтобы выдать за собственного. Девушка якобы родила ребенка от своего парня, а он, якобы, хотел увидеть младенца.

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"Указанного ребенка должна выдавать за своего, поскольку ее ребенок умер сразу после родов. Сейчас данная версия проверяется, поскольку для установления того, действительно ли она рожала и сколько времени прошло, необходима судебная экспертиза, которая будет назначена после рассмотрения ходатайства сегодня в суде", - сообщил представитель обвинения Владимир Вербановский.

Кроме судебно медицинской экспертизы по ее предполагаемым родам девушке также назначат психиатрическую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, 20 октября отец младенца приехал в детсадик за старшей дочерью, пошел наверх в группу, а младшого ребенка оставил в коляске на первом этаже, его похитили.

Похищение зафиксировали камеры видеонаблюдения, ребенка нашли недалеко от Киева. 20-летних парня и девушку задержали по подозрению в похищении малолетнего ребенка.