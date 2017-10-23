Похитительнице младенца сегодня изберут меру пресечения (видео)

Меру пресечения женщине, которая похитила полуторамесячного младенец в столице, будут выбирать сегодня. Об этом утром в эфире "1 + 1" заявил уполномоченный президента по правам ребенка.

По словам Николая Кулебы, после этого проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить мотивы преступления и покажет, действительно ли подозреваемая рожала своего ребенка.

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Сейчас женщина очень путается в собственных показаниях. Если ее признания о том, что она выбросила свою дочь на свалку, подтвердятся, обвинений может стать больше.

Напомним, в пятницу, 20 октября, 20-летняя женщина похитила младенца из детского садика, где его оставил отец пока забирал старшего ребенка. Похищение зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленников задержали менее чем за сутки неподалеку от Киева. Ребенка после обследования вернули родителям.