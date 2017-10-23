В Одессе сотрудники НАБУ проводят обыски у мэра Труханова – источник

В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски у мэра города Геннадия Труханова. Об этом УНИАН сообщил один из депутатов Одесского городского совета.

По его данным, обыски проводятся с утра по месту жительства и работы Труханова.

Следственные действия якобы проводятся в связи с уголовным производством, которое проводит НАБУ по факту приобретения по завышенной цене горсоветом админздания бывшего завода «Краян». Здание официально приобретено под создание «единой мэрии» за 185 млн грн у частной фирмы.

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Сегодня аппаратное совещание в мэрии проводил первый заместитель городского головы Анатолий Орловский.

В пресс-службах НАБУ и мэрии УНИАН пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков. Также в пресс-службе мэрии сказали, что не знают, есть ли Труханов на рабочем месте.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Одессе глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что НАБУ расследует производство, открытое по факту покупки Одесским городским советом административного здания по завышенной цене.

Речь идет о здании в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян», которое в 2016 году горсовет решил купить за 185 млн грн.

По словам Сытника, цена покупки в 25 раз превышена. Он подчеркнул, что у данного производства есть судебная перспектива, оно «резонансно и интересно».

Установлено, что здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года было продано за 11 млн грн. В августе 2016 года ему был присвоен отдельный адрес, и оно было продано за 4 млн грн. В то же время в сентябре этого же года новый владелец предложил это здание мэрии Одессы за 185 млн грн.

19 октября 2016 года Одесский городской совет под проект «европейская мэрия», который предполагает размещение всех структур исполкома в одном месте, согласовал эту покупку.

В частности, депутаты дали согласие на приобретение в коммунальную собственность заброшенного здания завода «Краян» общей площадью около 14, 394 тыс. кв. метров, которое принадлежит частной компании.