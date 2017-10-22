В Ивано-Франковске отстранили патрульного, который остановил пьяного полковника

В Ивано-Франковске патрульные полицейские остановили водителя за пьяное вождение, а за это их отстранили от службы. Эту ситуацию взял под личный контроль генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Патрульная полиция Ивано-Франковска остановила авто с пьяным водителем. Им оказался бывший полковник полиции, брат которого работник прокуратуры. Суд признал вину обвиняемого по статьям 130 и 185 за вождение в нетрезвом состоянии и неповиновении полиции. Но последний пожаловался, что патрульные сломали ему мизинец при задержании и суд отстранил командира экипажа Леонида Гончарука от службы. Впереди суд над лейтенантом", - рассказал глава МВД Арсен Аваков.

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Он отметил, что генпрокурор пообещал взять это дело под личный контроль и отреагировать на ситуацию. Аваков также подчеркнул, что недопустима такая ситуация, когда полицейские боятся останавливать пьяных водителей.

"Это очень тревожные сигналы и нужна мгновенная решительная реакция гражданского общества. Самое время поддержать и защитить новых полицейских, дать им опору служить и защищать - не сломаться под угрозой реванша старых "решал" с не расформированных судов", - заявил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове пьяный водитель напал на патрульного. Несмотря на это, патрульный ознакомил водителя с его правами и предупредил, что на него будет составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.