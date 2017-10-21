В городах Житомирской области проходят социальные ярмарки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, традиционно осенью на Житомирщине проходят такие ярмарки.

Фермеры, аграрии, население области может представить на них свою сельскохозяйственную продукцию, а желающие – купить ее по ценам самих производителей.

Ярмарки будут проходить до ноября.

С графиком проведения социальных ярмарок в городах и районных центрах области в октябре-ноябре этого года можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.